Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Bei einem Autounfall in der Sonnwendstraße in Weißenhorn sind am frühen Freitagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 65-Jähriger die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ und prallte deshalb mit seinem Fahrzeug gegen das Auto eines 49-Jährigen.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)