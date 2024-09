In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Illerzeller Straße in Vöhringen zwei geparkte Autos durch Kratzer beschädigt. Die Polizeiinspektion Illertissen sucht Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, unter Telefon 07303/96510.

