Zwei Männer wollen Lebensmittel im Wert von 500 Euro stehlen Aufmerksamer Ladendieb in Neu-Ulm schreitet ein

Neu-Ulm

Männer wollen Lebensmittel im Wert von 500 Euro stehlen

Das Duo will einen voll beladenen Einkaufswagen aus dem Supermarkt auf den Parkplatz schieben. Ein Ladendetektiv schreitet ein.
    Bei Lebensmitteln spüren die Verbraucher die Inflation besonders deutlich.
    Bei Lebensmitteln spüren die Verbraucher die Inflation besonders deutlich. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren haben ihren Einkaufswagen im Rewe-Markt in der Leipheimer Straße in Pfuhl am Freitag mit Lebensmitteln im Wert von rund 500 Euro beladen. Als sie versuchten, den prall gefüllten Wagen ohne zu bezahlen durch den Eingangsbereich auf den Parkplatz zu schieben, schritt ein Ladendetektiv ein.

    Das Duo wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun wegen des gemeinschaftlich begangenen und schadensträchtigen Diebstahls verantworten. (AZ)

