Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Laichinger Alb: Drei Autos zerstört

Zwei Schwerverletzte und drei zerstörte Autos sind die Folge eines schweren Verkehrsunfalls am Montagabend im nördlichen Alb-Donau-Kreis.

Gegen 18 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem silbernen VW Golf Kombi auf der Landstraße von Laichingen in Richtung Heroldstatt unterwegs. Unmittelbar an der Unterführung der B28 kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Streifzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Suzuki-Geländewagen eines 20-Jährigen. Dabei wurde an dem Suzuki nicht nur das linke Hinterrad abgerissen und über einen Radweg hinweg in einen Grünstreifen geschleudert. Die Hinterachse wurde aus der Halterung gerissen, der Suzuki schleuderte über den Radweg und kam schließlich fast 100 Meter nach dem Zusammenstoß auf dem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg zum Stehen.

Der VW Golf stellte sich durch den Zusammenstoß quer und ein VW Polo einer 23-Jährigen, die hinter dem Suzuki fuhr, prallte mit großer Wucht in die Beifahrerseite des Golfs. Der Polo wurde mitgerissen und um 180 Grad gedreht. Der VW Golf kam nach links von der Fahrbahn ab.

In den beiden VW wurden die 23-jährige Fahrerin sowie der 26 Jahre alte Fahrer schwer verletzt, die Feuerwehr Laichingen unterstützte den Rettungsdienst bei der Befreiung der Schwerverletzten aus den beiden Autos. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 20-jährige Suzuki-Fahrer blieb körperlich unverletzt.

Die Feuerwehr Heroldstatt sperrte die Landstraße für über drei Stunden komplett für die Versorgung der Verletzten, die Spurensicherung der Polizei und die Bergung der drei zerstörten Pkw durch Abschleppfahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.