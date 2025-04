Autos krachen zusammen: Zwei Verletzte bei Unfall auf B297

Bei einem Unfall am Montagmittag auf der B297 bei Birenach (Landkreis Göppingen) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz vor 11.45 Uhr. Eine 78-jährige Opel-Fahrerin war von Wäschenbeuren in Richtung Birenbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Den lenkte ein 36-Jähriger.

Infolge des Unfalls musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Rettungskräfte waren im Einsatz. Beide Fahrenden erlitten nur leichte Verletzungen. Abschlepper bargen die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge. Ab etwa 12.30 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, gegen 13.40 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. (AZ)