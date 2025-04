Hoher Sachschaden bei Kollision auf der Kreuzung

Am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr sind in Unterfahlheim im Bereich der Kreuzung Augsburger Straße und der Bibtertalstraße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 92-jähriger Autofahrer übersah den vorfahrtsberechtigten Unfallgegner beim Abbiegen. Trotz des Ausweichmanövers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. (AZ)

