10 Jahre Musikschule Più Piano: Ein Ort der Musik und der Gemeinschaft

Am Samstag feierte Più Piano in der Neuburger Innenstadt sein 10. Jubiläum. Die Klavierschule öffnete am 20. September 2015 ihre Türen und bietet seitdem weit mehr als nur Musikunterricht an. Hinter dieser musikalischen Oase stehen Olivia Friemel-Hurley und James Hurley. Ihr Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen aller Altersgruppen Musik erleben und erlernen können – und zwar als ganzheitliches Erlebnis.

Più Piano will mehr sein als eine einfache Musikschule

Neben dem Klavierunterricht für Schüler im Alter von vier bis 90 Jahren hat Più Piano seit seiner Gründung unzählige Aktivitäten in Neuburg veranstaltet. „Es ist unser Traum, die beste Musik und die besten musikpädagogischen Möglichkeiten in unserer Stadt zu bieten und eine Gemeinschaft aufzubauen, die auf Beziehungen, Kultur und Kunst durch echte Begegnungen basiert. Es ist ein Wohnzimmer, das zum gemeinsamen Erleben gedacht ist“, sagte Hurley während der Jubiläumsfeier. Musik könne die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringen, sie sei eine gemeinsame Basis für alle Altersgruppen, Kulturen und politische Hintergründe. „Orte wie Più verbinden eine fragmentierte Welt in einem sicheren Raum und ermöglichen Menschen, miteinander ins Gespräch zu kommen – weit über das hinaus, was gerade an Konzert oder Workshop stattfindet.“

Seit seiner Gründung bietet Più Konzerte und Workshops an – mit vielfältigen Künstlern, von Hip-Hop-Produzenten aus New Orleans bis Bluegrass-Gruppen aus Kanada. Dieser Bereich ist inzwischen in den eigenständigen Verein „Più Präsentiert“ übergegangen, der im Dezember 2023 gegründet wurde, um sämtliche Konzert- und Workshopveranstaltungen zu organisieren. Besonders ist dabei vor allem die Intimität des Raumes: Künstler, die sonst vor Hunderten oder gar Tausenden auftreten, musizieren und sprechen hier direkt mit den Gästen in vertrauter Atmosphäre – oft sogar rein akustisch.

In einer Diashow, die während der Feier lief, sah man etwa Kinder mit Tüchern tanzen, während ein international renommierter Konzertpianist auf dem Bösendorfer-Flügel des Studios ein Schubert-Menuett spielte. „Kinder erleben Dinge anders als Erwachsene – Eindrücke, die in jungen Jahren entstehen, prägen ein Leben lang“, erklärt Friemel-Hurley. Oft gibt es kostenlose Angebote für die Kinder: Sie dürfen Musiker hautnah erleben und mit ihnen sprechen. Das Erlebnis ist sowohl für das Publikum als auch für die Künstler besonders – das zeigt auch das Gästebuch voller Künstlersignaturen der vergangenen Jahre. Mithilfe ihres internationalen Netzwerks bringen James Hurley und Olivia Friemel-Hurley seit über einem Jahrzehnt Weltklasse-Künstler in das intime Più-Wohnzimmer. Der Verein wächst beständig und zählt inzwischen über 80 Mitglieder. In diesem Jahr bietet Più zudem wöchentliche Veranstaltungen an, wie das Voicelab für singbegeisterte Kinder und Meditationsstunden mit Live-Musik.

Beim Jubiläumsabend spielt eine spontane Band aus Freunden der Musikschule

Der Jubiläumsabend wurde von einer spontanen Band geprägt, die sich aus Freunden von Più aus ganz Bayern zusammensetzte: Ludwig Kettenberger (Bass), Ulrich Habersetzer (Saxofon), Charles Hacker (Gesang) und Paul Prem (Gitarre), mit Hurley am Klavier. Ab und zu stimmten auch Nachwuchs Musiker Oscar Hurley am Schlagzeug, Sängerin Catharina Friemel und Trompeter Lorenz Habersetzer mit ein – alle unter 12 Jahre alt – ehe alle Gäste den Abend mit einem gemeinsamen Singen ausklingen ließen. So startet Più Piano nun in seine 10. Saison an der kleinen Ecke am Spitalplatz, im Seebauer-Haus: Ein Ort, an dem Menschen jeden Alters spontan miteinander musizieren – ein Ort voller Musik und Gemeinschaft, dessen Klänge bis hinaus auf die Straßen Neuburgs tragen. (AZ)