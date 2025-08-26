Icon Menü
100 Jahre Dö Birkastoana: Dorffest verbindet Tradition und Zukunft in Grasheim

Grasheim

100 Jahre Dö Birkastoana: Trachtenverein feiert Dorffest mit „Heimatgeschichte zum Anfassen“

Mit einem großen Dorffest feiern die Dö Birkastoana in Grasheim ihr 100-jähriges Bestehen. Warum der Trachtenverein Tradition und Zukunft über die Generationen zusammenbringt.
Von Andrea Hammerl
    • |
    • |
    • |
    Die Gastgeber begeisterten mit dem Torfstechertanz, den es nur bei den Birkastoana gibt und der schon viele Jahre nicht mehr gezeigt worden war.
    Die Gastgeber begeisterten mit dem Torfstechertanz, den es nur bei den Birkastoana gibt und der schon viele Jahre nicht mehr gezeigt worden war. Foto: Andrea Hammerl

    Ein Dorffest für alle Generationen, mit besonderem Augenmerk auf die Kinder, organisierte das Team des Heimat- und Trachtenverein Dö Birkastoana um Vorsitzenden Werner Seitle anlässlich seines 100. Gründungsjubiläums. Beginnend mit einer vom ehemaligen Eichstätter Dompfarrer Franz Mattes ebenso berührend wie lebensnah-humorig gehaltenen Festmesse auf der grünen Wiese am Maibaum in Grasheim war den ganzen Sonntag ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten.

