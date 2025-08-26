100 Jahre Dö Birkastoana: Trachtenverein feiert Dorffest mit „Heimatgeschichte zum Anfassen“

Ein Dorffest für alle Generationen, mit besonderem Augenmerk auf die Kinder, organisierte das Team des Heimat- und Trachtenverein Dö Birkastoana um Vorsitzenden Werner Seitle anlässlich seines 100. Gründungsjubiläums. Beginnend mit einer vom ehemaligen Eichstätter Dompfarrer Franz Mattes ebenso berührend wie lebensnah-humorig gehaltenen Festmesse auf der grünen Wiese am Maibaum in Grasheim war den ganzen Sonntag ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten.

