100 Jahre Reit- und Fahrverein Neuburg: Frauen im Sattel erobern die Tradition

„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“ An diesem Satz des Schriftstellers Friedrich von Bodenstedt sei einiges dran, finden die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Neuburg. Am Wochenende ist der Satz vermutlich zitiert worden, denn der Verein feierte sein 100-jähriges Bestehen.

Neben einem Weißwurstfrühstück im Pferdehof Maxweiler und einem Festabend im Golfclub gab es einen Ritt mit Pferdesegnung am Schloss Grünau. Diakon Hubert Seitle sprach im Gottesdienst von gegenseitigem Vertrauen, das die Reiter und Reiterinnen auch ihren Tieren entgegenbringen müssten. Die Fürbitten widmete er den Heiligen, die mit Pferden in Verbindung standen. 30 Reiterinnen und Kutschfahrer erteilte der Diakon den Segen und Vereinschef Siegfried Stöckl überreichte die Rosetten.

Der Reit- und Fahrverein sei einer der ältesten Vereine der Stadt, gratulierte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zum 100-jährigen Jubiläum. Obwohl er selber zum Reiter nicht tauge, bewundere er die Auftritte der Reiter bei Herbstjagden oder beim Kirchenfest des Heiligen Leonhard. Rösser und Reiter gehörten auch zweifelsohne zum Bild des Schloßfestes, findet der OB. Er überreichte eine Geldspende der Stadt.

OB Bernhard Gmehling wird von Rainer Martin mit einer Rossette dekoriert. Foto: Winfried Rein

Die Vorsitzenden Siegfried Stöckl und Reiner Martin bedankten sich für die Anerkennung der Stadtvertreter. Man werde weiterhin gerne an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Das gelte für Umritte, Patrozinium, Volksfest, Schloßfest und die Reiterjagd des Schleppjagdvereins Bayern in Grünau. Die Reiterei ist mittlerweile stark weiblich geworden, von den 155 Mitgliedern des Vereins sind zwei Drittel Mädchen und Frauen.

Die Vereinsgründung 1925 geht auf das Militär und seine Reiter zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Verein brach, erst die Sportreiterei brachte neue Aktivitäten. Reiter wie Reinhold Helmer, Erich Lösch, Lothar Gerhard, Horst Heinrich, Gerhard und Otto Seebauer begeisterten sich ab den 60er Jahren dafür. 1977 nahm erstmals eine Gruppe am Ringelstechen im Marstallhof teil. Bis heute trägt ein Pferd eines Vereinsmitglieds den Herold des Schloßfestes.

Dienstältestes Mitglied ist Anton Göbel. Der Bäckermeister ließ in jungen Jahren keinen Ritt aus und fuhr sogar in die Camargue, um dort Wildpferde zu reiten. 1987 begründete er mit Wittelsbacher Erlaubnis die Hubertusjagd in Grünau. „Dem Nachwuchs vermitteln wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Lebewesen Pferd“, betont Vereinschef Siegfried Stöckl. Dazu gehörten auch die Grundlagen der Pferdepflege. Der Verein biete Kurse, Reitabzeichen und gesellige Ausritte an. „Die Jugend ist immer willkommen bei uns.“