vor 4 Min.

1000 Euro beim Retro-Rätsel für die Urlaubskasse gewonnen

Warum Ulrich Buckenau aus Neuburg beinahe der Gewinn durch die Lappen gegangen wäre.

„Dass wir auch mal was gewinnen...!“ Am Donnerstagnachmittag hätte Ulrich Buckenau aus Neuburg wohl mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass unverhofft zehn 100-Euro-Scheine auf seinem Esstisch liegen. „Noch nie“ hätten er und seine Frau so viel Geld gewonnen – wobei seine Gattin gleich interveniert: Beim Gewinnsparen einer Bank hätte sie doch schon einmal 1000 Euro gewonnen. Nein, das seien 1000 Mark gewesen, berichtigt er, und der Gewinn läge bestimmt schon 30 oder 40 Jahre zurück.

Das Laufrad, das so gar nicht auf das Foto aus dem Jahr 1908 passen wollte, brachte Ulrich Buckenau den Gewinn. Seit Anfang Mai dürfen die Leser der Augsburger Allgemeinen und ihrer Lokalausgaben beim Retro-Rätsel raten, welches Detail auf den historischen Aufnahmen fehl am Platze ist. In den vergangenen vier Wochen hat der 72-Jährige aus Neuburg regelmäßig unter der Gewinn-Hotline angerufen – immer ohne Erfolg. Deshalb hatte er schon am Mittwoch die Hoffnung aufgegeben und sein Glück erst gar nicht versucht. „Auch am Donnerstag wollte ich nicht anrufen“, erzählt er. Doch dann überlegte er es sich doch anders und wählte die Nummer. Wenige Stunden später kam dann der Rückruf, dass er sich über 1000 Euro freuen dürfe. Der Gewinn kam gerade noch rechtzeitig, denn am Samstag endet die Aktion.

Das Geld wollen der ehemalige Lkw-Fahrer und seine Frau in den nächsten Urlaub investieren. Eigentlich wären sie in diesen Tagen am türkischen Mittelmeer gewesen – doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sobald das Leben wieder normal läuft, wollen sie ihren Urlaub aber nachholen, der dank der unerwartet gefüllten Urlaubskasse dann bestimmt nochmal so schön wird. (clst)