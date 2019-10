vor 7 Min.

1000 neue Studenten für Ingolstadt

Künstliche Intelligenz steht im Fokus neuer Studiengänge

Der Ableger der Eichstätter Uni (KU) in Ingolstadt bekommt ein neues Institut und wird damit seine Studentenzahlen bis 2025 auf rund 2000 verdoppeln. Die Pläne wurden am Dienstag vorgestellt. Bereits in gut einem Jahr soll es mit dem „Institut für Angewandte Mathematik, Maschinelles Lernen und Data Science“ losgehen. Damit wird neben der Technischen Hochschule (THI) auch die KU verstärkt ihren Fokus auf den Bereich der Künstlichen Intelligenz richten.

Dabei greift die Stadt Ingolstadt selbst auch tief in die Tasche. Mit 3,75 Millionen Euro will sie das Institut in den kommenden fünf Jahren fördern. In Ingolstadt werden dann drei neue Lehrstühle zu den Themen „Maschinelles Lernen und Optimierung“, „Technomathematik“ und „Geomatik“ eingerichtet. Zudem wird der Lehrstuhl für „Wissenschaftliches Rechnen“ von Eichstätt nach Ingolstadt umziehen.

Auch wenn mittlerweile zahlreiche Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland enorme Summen in den Ausbau der Forschung zur Digitalisierung investieren, sehen sich die Ingolstädter Initiatoren mit der Ausrichtung ihres Angebots allein auf weiter Flur. Denn die Studiengänge, die es bald geben soll, werden sich nicht allein mit den technischen Aspekten auseinandersetzen. All die Entwicklungen sollen immer vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und ethischen Relevanz gesehen werden. „Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil zu anderen Städten“, betont Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl.

Oberbürgermeister Christian Lösel, der selbst Dozent an der WFI war, hofft, dass die neuen Studenten ein ganz neues Flair in die Stadt bringen werden: „Das Leben wird quirliger, dynamischer, vielfältiger.“ Zudem solle die Stärkung des Forschungsstandorts gleichzeitig auch den Wirtschaftsstandort Ingolstadt stärken. Doch der Anstieg der Studentenzahlen – auch die THI wächst rasant und will in gut zehn Jahren 10.000 Studenten haben – bringt auch Probleme mich sich, besonders bei der Suche nach passenden Wohnungen. Deshalb will die städtische GWG rund 350 Wohnungen bauen, hinzu kommen rund 100 Studentenappartements von der Canisiusstiftung. Das neue Institut der KU soll sich vorwiegend auf die Hohe Schule und das Ignatius-Haus, in dem jetzt noch die FOS und BOS untergebracht sind, verteilen und damit zu den Ursprüngen der einstigen Universität zurückkehren. Die wurde 1472 in der Hohen Schule gegründet. (rilu)

Themen folgen