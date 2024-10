Heinz Becker ist seit 90 Jahren Gewerkschaftsmitglied

Wenn das keine Mitgliedstreue ist: Heinz Becker aus Neuburg-Laisacker ist seit 90 Jahren bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Der IG-BCE-Bezirk Augsburg ehrte den 104-jährigen Neuburger jetzt mit einem großen Geschenkkorb und Sonderapplaus bei der Mitgliederversammlung.

Rekordhalter in Deutschland ist Becker dennoch nicht. In Bocholt lebt ein 106-jähriger ehemaliger Bergmann, der seit 92 Jahren eingetragenes Gewerkschaftsmitglied ist. Das war auch für Heinz Becker eine Überraschung, denn Bocholt liegt nur wenige Kilometer von seiner alten Heimat Dortmund entfernt.

Heinz Becker aus Neuburg ist das älteste IG BCE-Mitglied in Bayern

Der Augsburger IG-BCE-Chef Torsten Falke sprach von einer „außerordentlichen Lebensleistung“ und gratulierte Heinz Becker als „ältestem Kollegen in Bayern und Zweitem in Deutschland“. Die Gewerkschaft halte Kontakt zu ihren Rentnern und lade regelmäßig zu Jubilarehrungen ein, dieses Mal in Schönesberg.

Heinz Becker war mit Tochter, Schwiegersohn und Enkel angereist. Er bedankte sich für die Aufmerksamkeit und erzählte am Tisch ein bisschen von alten Zeiten. Er war mit 14 Jahren in die damalige Knappschaft eingetreten, lernte zunächst Melker in Schleswig-Holstein und dann Bergmann im Ruhrgebiet. Im Zweiten Weltkrieg musste Heinz Becker an die Ostfront nach Russland und konnte nach einer Verwundung bei Stalingrad nach Hause. Der Schrecken nahm aber kein Ende: Der junge Soldat geriet 1944 in Ägypten für vier lange Jahre in Kriegsgefangenschaft.

Heinz Becker arbeitete im Kohlebergbau

In der Aufbauzeit reaktivierte Westdeutschland den Kohlebergbau und Heinz Becker nahm wieder den schweren Untertageabbau in verschiedenen Zechen auf. Zweieinhalb Jahrzehnte lang fuhr er zur Schicht in die Zeche Hansmann in Mengede bei Dortmund ein. Vor zwei Jahren schaute er sich bei einer Dortmund-Reise die alten Wirkungsstätten an.

In Neuburg und Gietlhausen fand Heinz Becker seine zweite Heimat. Beim Tanzen in der „Schönen Aussicht“ lernte er seine zweite Frau kennen. Die Ehefrau seines Bruders hatte ihre Schwester mitgebracht – sie gab dem Schwager alsbald ihr Jawort. „Ich habe gesehen, da ist noch eine, die habe ich mir geschnappt“, so erinnert er sich.

Eigentlich wollte er Sänger und Komponist werden. Margit Schramm und Rudolf Schock – später große Opernstars – waren seine Freunde in der Volksschule. „Er konnte auch so gut singen wie die beiden“, weiß Tochter Gudrun, die sich mit ihrem Ehemann und den Enkeln um den Vater kümmert. Die Eltern hatten damals einfach kein Geld für die Musikausbildung. Zuletzt präsentierte Heinz Becker bei seinen besonderen Geburtstagen einige seiner selbst komponierten Schlager.