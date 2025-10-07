In Grünau ist die Jagd daheim: 11. Internationale Jagd- und Schützentage stehen an

Die Internationalen Jagd- und Schützentage finden 2025 vom 10. bis 12. Oktober bereits zum 11. Mal statt. Austragungsort ist wieder das ehemalige Jagdschloss der Wittelsbacher in Grünau bei Neuburg. Die Veranstaltung der Reich Messen GmbH umfasst 500 Aussteller aus dem In- und Ausland.

„In Grünau ist die Jagd daheim“, ist nicht bloß ein Werbeslogan, sondern spürbare Realität! Schloss Grünau, das Jagdschloss der Wittelsbacher, hat eine lange jagdliche Tradition. Inmitten eines circa 5000 Hektar umfassenden Auwaldgebietes mit einst großem Wildreichtum gelegen, war es beliebt für höfische Jagdvergnügen und Festlichkeiten. Nicht verwunderlich also, dass die Veranstalter der Internationalen Jagd- und Schützentage – mittlerweile besser bekannt als „JUST“ oder „Messe Grünau“ – diesen geschichtsträchtigen Austragungsort gewählt haben. Und so wird Grünau jedes Jahr im Oktober für drei Tage wieder zur Hochburg für die Jagdbranche und zum Schauplatz für Brauchtum und Kultur.

Deutschlands größte Outdoormesse für Jäger und Schützen findet mitten in der Natur statt und wird von Jägern für Jäger organisiert. Was aus der Passion des Vaters Hans-Joachim Reich entstand, führen seine Söhne Hubertus und Leopold nun gemeinsam mit ihm weiter. In Grünau werden die Jagdhunde im großen Hundedorf im Freien vor dem Schloss und nicht auf Showbühnen präsentiert. Und auch Adler und Falke ziehen bei der Greifvogelvorführung nicht zwischen betonierten Mauern ihre Kreise, sondern unter weiß-blauem Himmel.

Internationale Jagdmesse kommt wieder ins Grünauer Schloss nach Neuburg

Trotz ihrer Nähe zur Natur ist die Messe Grünau witterungsbeständig. „Wir haben rund ums Schloss neben dem Freigelände 10.000 Quadratmeter ‚trockene‘ Ausstellungsfläche in sechs befestigten und beheizbaren Zelthallen zu bieten“, betont Geschäftsführer Hubertus Reich. Für dieses Jahr haben sich bereits 500 Aussteller aus dem In- und Ausland angemeldet – darunter zahlreiche Hersteller international führender Marken der Waffen- und Optikbranche –, die neben Altbewährtem auch ihre Neuheiten präsentieren. Mit dabei sind auch heuer wieder viele Jagdausstatter, Jagdreiseveranstalter, Trachtenanbieter, Fachbuch- und Zeitschriftenverlage sowie Handwerksbetriebe.

„Getreu unserem Familienmotto ‚Brauchtum erhalten – Zukunft gestalten‘ können die Besucher bei uns zuschauen, wie ein Gamsbart gebunden, eine Lederhose bestickt oder eine Basküle graviert wird und sich am Stand daneben zur neuesten Wärmebildtechnik oder Wildkamera beraten lassen, bevor es in die nächste Zelthalle zum Anprobieren eines schicken Jankers oder Jagdhutes geht“, erklärt Projektleiter Leopold Reich.

In Grünau kommen die Jägerinnen und Jäger aus allen Regionen Deutschlands und darüber hinaus zusammen. Treffpunkt ist traditionell die große Jägerhalle, die sich in diesem Jahr in einem völlig neuen „naturnahen“ Gewand zeigt. Sie wird zum kommunikativen Zentrum mit jagdlichem Ambiente mit verschiedenen Dioramen aus dem Lebensraum Bergwelt, Naturgeräuschen und -illuminationen, in dem nicht nur zahlreiche Landesjagdverbände vertreten sein werden, sondern auch viele weitere Vereine und Institutionen des ländlichen Raums.

Jagdhunde und Greifvögel: Buntes Rahmenprogramm bei der Jagdmesse in Neuburg

Auf der integrierten Aktionsbühne wird täglich ein abwechslungsreiches Programm geboten, bestehend aus musikalischer Unterhaltung, Fachvorträgen und Diskussionsrunden zu aktuellen fachlichen Themen. Und auch die offizielle Eröffnungsveranstaltung am Freitag sowie die Hubertusmesse am Sonntag finden hier statt.

Eine weitere attraktive Gelegenheit zum Verweilen und um sich zu stärken, erwartet die Besucher heuer im Schlossinnenhof im neuen großen Food-Bereich mit Zelt, Biergarten und Blasmusik.

Außerdem ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. Seien es die Auftritte und Aufmärsche der vielen unterschiedlichen Jagdhornbläsergruppen, Alphornbläser, Gstanzlsänger, der schottischen Drum- and Pipe Band sowie der Gebirgs- und Böllerschützen, Goaßlschnalzer, der Sternmarsch der Blaskapellen oder das imposante Abschlusskonzert mit über 300 Jagdhornbläsern im Schlosshof.

Hinzu kommen das große Hundedorf, in dem über 50 verschiedene Jagdhunderassen präsentiert werden, die Greifvogelvorführungen und die Führungen durch den ans Schloss angrenzenden Auwald. Seit dem vergangenen Jahr sind auch die beliebten und gut besuchten Jagdbelletristik-Lesungen von bekannten Jagdschriftstellern im historischen Schlossgewölbe eine feste Größe im Jagdkulturprogramm geworden, das Grünau von allen anderen Messen unterscheidet.

Das ausführliche Programm finden Interessierte unter www.jagdundschuetzentage.de im Internet. Die Jagdmesse öffnet am 10. Oktober um 10.30 Uhr, die Ehrengäste mit S. K. H. Leopold Prinz von Bayern und dem Bayerischen Jagdminister Hubert Aiwanger werden ab 11 Uhr erwartet. (AZ)