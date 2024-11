Aresing "Klein gegen Groß": Junger Fußballer aus Aresing tritt gegen Cacau an

Er hält einen Fußball in der Luft und hängt dabei an einer Reckstange. Beim Fernsehduell „Klein gegen Groß“ tritt ein 12-Jähriger aus Aresing am Samstag gegen Ex-VfB-Profi Cacau an.