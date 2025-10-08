Icon Menü
1200 Euro Schaden: Erneut Auto in Neuburg zerkratzt

Neuburg

1200 Euro Schaden: Erneut Auto in Neuburg zerkratzt

Nach zwei Fällen von beschädigten Pkws in den vergangenen Tagen ist in Neuburg erneut ein Auto zerkratzt worden. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen.
    In Neuburg ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto zerkratzt worden.
    In Neuburg ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto zerkratzt worden. Foto: Jens Schierenbeck, dpa (Symbolbild)

    Im Neuburger Stadtgebiet ist erneut ein Auto von einem Unbekannten zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw eines 39-Jährigen im Zeitraum von 21 Uhr am 6. Oktober bis 12 Uhr am 7. Oktober am rechten Fahrbahnrand im Beskidenring abgestellt. Ein bislang Unbekannter zerkratzte in diesem Zeitraum die linke Fahrzeugseite und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro.

    Schon in den vergangenen Tagen wurden Autos in Neuburg zerkratzt

    In den vergangenen Tagen waren bereits zwei Pkws in Neuburg auf diese Weise beschädigt worden, wobei ein Schaden von insgesamt 5000 Euro entstanden ist. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen der Vorfälle, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)

