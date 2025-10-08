1200 Euro Schaden: Erneut Auto in Neuburg zerkratzt

Im Neuburger Stadtgebiet ist erneut ein Auto von einem Unbekannten zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw eines 39-Jährigen im Zeitraum von 21 Uhr am 6. Oktober bis 12 Uhr am 7. Oktober am rechten Fahrbahnrand im Beskidenring abgestellt. Ein bislang Unbekannter zerkratzte in diesem Zeitraum die linke Fahrzeugseite und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro.

Schon in den vergangenen Tagen wurden Autos in Neuburg zerkratzt

In den vergangenen Tagen waren bereits zwei Pkws in Neuburg auf diese Weise beschädigt worden, wobei ein Schaden von insgesamt 5000 Euro entstanden ist. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen der Vorfälle, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)