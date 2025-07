125 Jahre Feuerwehr Rohrbach: 2000 Besucher feiern „grandios“

Die Rohrbacher können feiern!“ Bürgermeister Georg Hirschbeck muss es wissen, denn als Schirmherr erlebte er jetzt hautnah das 125-jährige Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach. Drei Tage lang ist praktisch durchgefeiert worden und am Sonntag marschierten 70 Vereine und Musikkapellen durch den Juraort.

Unter weiß-blauem Himmel zogen Feuerwehrler, Gartler, Gemeinderäte, Sportvereine, Fischerstecher und Musikanten bis zum Feuerwehrhaus und wieder zurück zum Festplatz. Die Juragemeinde mit 190 Einwohnern war plötzlich Mittelpunkt von 2000 Besuchern und Aktiven. „Ein grandioses Fest“, urteilte Bürgermeister Hirschbeck und Landrat Peter von der Grün gab ihm recht, „dass der Zusammenhalt in Rohrbach wirklich ein besonderer ist.“

Bürgermeister Georg Hirschbeck lobt die Feuerwehr als unverzichtbaren Bestandteil der Gesellschaft

Im großen Bierzelt lobten die Politiker die Feuerwehraktiven, in Notfällen auszurücken und die Gemeinschaft in ihren Gemeinden zu pflegen. „Damit ist die Feuerwehr Rohrbach ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft“, rief der Schirmherr und Bürgermeister den Gastgebern zu. „Ihre Kameradschaft ist neben der Einsatzstärke ein besonderes Markenzeichen“, ergänzte der Landrat. Jagdpächter Karl Neubauer sieht in Rohrbach sogar „die Flamme der Gemeinschaft lodern.“

Icon Vergrößern Schirmherr Georg Hirschbeck (links) und Ehrenbürger Ernst Gebert (rechts) freuen sich über ein gelungenes Fest. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Schirmherr Georg Hirschbeck (links) und Ehrenbürger Ernst Gebert (rechts) freuen sich über ein gelungenes Fest. Foto: Winfried Rein

Für Georg Hirschbeck waren es drei anstrengende Tage. Deshalb genehmigte sich der Bürgermeister am Montag einen freien Tag im Rathaus. Beim Anzapfen hatte er einen Rekord aufgestellt: Nach einem Schlag steckte der Zapfhahn im Bierfass. Einen zweiten gab er nur auf Wunsch des Brauereivertreters dazu. Den Gottesdienst am Sonntag zelebrierte Pfarrer Tobias Scholz vom Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld. Er predigte über „das Feuer des Glaubens“ und überraschte seine Zuhörer mit Äußerungen zum Streit um die Nominierung der neuen Verfassungsrichterinnen.

Die Rohrbacher haben alle Namensvettern aus der Region zu ihrem Jubikläumsfest eingeladen

Die Rohrbacher hatten alle Namensvettern aus der Region und darüberhinaus eingeladen. Gekommen ist letztlich die Feuerwehr Rohrbach aus Karlstadt in Unterfranken. Eine besondere Rolle nahm natürlich die Feuerwehr Trugenhofen-Kienberg ein. Der Patenverein hatte Anfang Mai seinerseits das 125. Gründungsjahr gefeiert und die Rohrbacher als Patenverein gewonnen.

Vorstand Manfred Mergel und Kommandant Joachim Schmid zeigten sich am Montag erschöpft und gleichzeitig hocherfreut über das gelungene Jubiläumsfest. Es knüpft nahtlos an die Feiern zum 75. und 100. Bestehen an, damals mit dem unvergessenen Schirmherrn Hubert von Treuberg, der heuer im Mai verstorben ist.

Ihr Arrangement am Festplatz mit Zelt, Weißwurstbiergarten und „Kaffeelounge“ bescherte den Gastgebern viel Anerkennung. Beim Kaffee-Treffen am Nachmittag tauschten sich ehemalige Rohrbacher über alte Zeiten aus. Der Ort hatte vor der Eingemeindung nach Rennertshofen 1978 den Großteil seines Waldes unter den Rechtlern aufgeteilt. Die Feuerwehr half beim Donauhochwasser 1999 und 2024. Es gab mehrere Stadelbrände, zuletzt 2017. Unvergessen bleibt der Großbrand im Juni 1975, als zwei Bauernhöfe durch Funkenflug brannten und das ganze Dorf in Gefahr gewesen war. Heute sieht sich die Feuerwehr mit 35 Aktiven und einer eigenen Damenfeuerwehr gut gerüstet.