13-Jährige aus Ingolstadt vermisst: Freund verletzt Polizeibeamte

Weil eine Teenagerin aus Ingolstadt vermisst gemeldet wurde, suchte die zuständige Polizei bei ihrem Freund nach ihr. Die Beamten fanden das Mädchen - und sich in einem Handgemenge wieder.

Die Vermisstensuche nach einer 13 Jahre alten Jugendlichen hat für zwei Polizeibeamte in Ingolstadt schmerzlich geendet. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, gingen die Polizisten am Donnerstagmorgen einem Hinweis nach, dass sich die Vermisste bei ihrem 16-jährigen Freund im Ingolstädter Ortsteil Feldkirchen aufhalte. Als sie an besagter Adresse auftauchten, trafen die Beamten auf Mutter und Sohn, die sich mitten in einem Streit befanden.

Polizei Ingolstadt: Beamte bei Vermisstensuche verletzt

Als der 16-Jährige dann auf die Mutter losgehen wollte, schritten die Polizisten den weiteren Angaben zufolge ein. Doch der Jugendliche zeigte sich weiter aggressiv - so aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden sollten. Laut Polizeibericht soll er sich hierbei vehement gewehrt haben, wobei beide Beamten verletzt wurden.

Indes konnte die vermisste Teenagerin wieder nach Hause zu ihren Eltern gebracht werden - allerdings von einer zweiten Streife. Die erste war nicht mehr dienstfähig. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (nr)

