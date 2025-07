13-jähriger Radler aus Ingolstadt fährt über rote Ampel – Auto erfasst ihn

Am Mittwoch ist in Ingolstadt ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren, woraufhin ihn ein Auto überfahren hat.

Ingolstadt: Auto erfasst 13-jährigen Radfahrer nach Rotlichtverstoß – Junge verletzt

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, war der Autofahrer auf der Jahnstraße in Richtung Schlossgelände unterwegs, ebenso wie der Fahrradfahrer. Obwohl die Ampel für den 13-Jährigen rot zeigte, überquerte er die Fahrbahn Richtung Taschenturmstraße. Dabei wurde er von der rechten Front des Autos erfasst und stürzte daraufhin. Er verletzte sich leicht und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)