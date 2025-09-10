13-jähriger Bub tritt Spiegel von Auto ab – Zeugen in Karlshuld beobachten ihn dabei

Ein 13-jähriger Bub aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat Dienstagnachmittag in Karlshuld den Außenspiegel eines geparkten Autos abgetreten.

Zeugen beobachten Buben beim Treten: Polizei Neuburg informiert

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr in der Schulstraße. Zeugen beobachteten den Jungen, wie er den linken Außenspiegel eines geparkten Wagens abtrat und anschließend mit zwei gleichaltrigen Freunden flüchtete. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Eine Polizeistreife konnte die drei Buben unweit des Tatorts antreffen. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die Erziehungsberechtigten informiert. Einen Grund für die Tat gab der 13-Jährige nicht an. (AZ)