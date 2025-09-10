Icon Menü
13-Jähriger tritt Außenspiegel ab: Zeugen beobachten die Tat und rufen die Polizei

Karlshuld

13-jähriger Bub tritt Spiegel von Auto ab – Zeugen in Karlshuld beobachten ihn dabei

In Karlshuld tritt ein 13-Jähriger den Spiegel eines Autos ab – Zeugen sehen die Tat und informieren die Polizei – die stellt ihn kurz nach der Tat.
    In Karlshuld tritt ein 13-jähriger Bub den Spiegel eines Autos ab.
    In Karlshuld tritt ein 13-jähriger Bub den Spiegel eines Autos ab. Foto: S. Engels Fotolia (Symbolbild)

    Ein 13-jähriger Bub aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat Dienstagnachmittag in Karlshuld den Außenspiegel eines geparkten Autos abgetreten.

    Zeugen beobachten Buben beim Treten: Polizei Neuburg informiert

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr in der Schulstraße. Zeugen beobachteten den Jungen, wie er den linken Außenspiegel eines geparkten Wagens abtrat und anschließend mit zwei gleichaltrigen Freunden flüchtete. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Eine Polizeistreife konnte die drei Buben unweit des Tatorts antreffen. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die Erziehungsberechtigten informiert. Einen Grund für die Tat gab der 13-Jährige nicht an. (AZ)

