Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

14-jähriger E-Scooter-Fahrer mit 45 km/h in Neuburg erwischt – Den Vater des Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren

Neuburg

Viel zu schnell mit dem E-Scooter unterwegs

Mit 45 km/h statt der erlaubten 25 km/h ist am Mittwoch in Neuburg ein 14-Jähriger von der Polizei erwischt worden. Der Jugendliche und auch sein Vater müssen mit einem Strafverfahren rechnen.
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg ist ein 14-Jähriger mit einem frisierten E-Scooter aus dem Verkehr gezogen worden.
    In Neuburg ist ein 14-Jähriger mit einem frisierten E-Scooter aus dem Verkehr gezogen worden. Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, war der Jugendliche gegen 20.30 Uhr deutlich zu schnell in der Straße „Am Römerfeld“ unterwegs und wurde von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Dabei räumte der 14-Jährige sofort ein, dass am Roller eine Software zur Leistungssteigerung installiert ist.

    Auch der Vater des 14-jährigen Neuburgers muss mit einem Strafverfahren rechnen

    Anstatt der zulässigen 25 km/h erreichte der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 45 km/h. Da der 14-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde der Roller sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Roller wurde am Abend durch den Vater des Jugendlichen auf der Dienststelle abgeholt. Auch der 49-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen, da er als Halter des Fahrzeugs die Fahrt zuließ. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden