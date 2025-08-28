Viel zu schnell mit dem E-Scooter unterwegs

Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, war der Jugendliche gegen 20.30 Uhr deutlich zu schnell in der Straße „Am Römerfeld“ unterwegs und wurde von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Dabei räumte der 14-Jährige sofort ein, dass am Roller eine Software zur Leistungssteigerung installiert ist.

Auch der Vater des 14-jährigen Neuburgers muss mit einem Strafverfahren rechnen

Anstatt der zulässigen 25 km/h erreichte der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 45 km/h. Da der 14-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde der Roller sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Roller wurde am Abend durch den Vater des Jugendlichen auf der Dienststelle abgeholt. Auch der 49-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen, da er als Halter des Fahrzeugs die Fahrt zuließ. (AZ)