1400 Jobs: Audi legt Grundstein für Technologie-Campus

In Ingolstadt wurde am Montag der Grundstein für den "IN-Campus" gelegt. In dem riesigen Technologiepark will Audi die Mobilität der Zukunft entwickeln.

Der Grundstein für den großen Technik-Campus in Ingolstadt ist gelegt: Auf dem Gelände einer ehemaligen Erdölraffinerie nahe dem Audi-Stammwerk sollen ab Ende 2020 rund 1400 Entwickler von Audi und Partnerfirmen an neuen Technologien arbeiten. "Hier wird Ingolstadts neue Denkfabrik entstehen", sagte Audi-Produktionsvorstand Peter Kössler am Montag. Zur Grundsteinlegung kamen auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Lösel.

Der IN-Campus direkt an der Autobahn 9 ist ein Projekt des Autobauers mit der Stadt. Söder sagte, damit werde aus einer Alt-Raffinerie ein Innovationszentrum der Automobilindustrie auf saniertem Boden. Das sei "ein klares Bekenntnis zum Standort Ingolstadt". Laut Audi-Betriebsratschef Peter Mosch trage das Technologiezentrum dazu bei, "die Beschäftigten für die großen Herausforderungen der Digitalisierung zu wappnen und die Arbeitsplätze in der Region zu sichern".

Die VW-Tochter muss nach einem schwachen Jahr 2018 mit weniger Verkäufen, weniger Umsatz und weniger Gewinn wieder auf Kurs kommen. Der Vorstand setzt dabei auf Elektroautos und ein Sparprogramm mit Stellenabbau. Audi beschäftigt rund 44.000 Mitarbeiter in Ingolstadt. (AZ/dpa)

