vor 26 Min.

145.500 Euro für den Landkreis

Welche Einrichtungen Zuschüsse der Landesstiftung erhalten

„Das ist wirklich super!“ So fasst Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber in einer Pressemitteilung die Fördermaßnahmen der Bayerischen Landesstiftung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zusammen. Unterstützt wird beispielsweise die Katholische Kirchenstiftung Heilig Geist, der ein Betrag von 107.500 Euro aus den Mitteln der Bayerischen Landesstiftung ausgezahlt wird. Diese Summe soll maßgeblich dazu beitragen, die Dachstuhl- und Außeninstandsetzung der Pfarrkirche Heilig Geist in Neuburg voranzutreiben. „Diese Förderzusage freut mich besonders, da ich viel mit dieser Kirche verbinde: Hier war ich in meiner Jugend selbst Ministrant“, berichtet der Neuburger Abgeordnete.

Ebenfalls glücklich schätzen darf sich der katholische Verein für soziale Dienste Neuburg. Ihm werden rund 35.000 Euro für den Kauf eines Gebäudes bereitgestellt, das als Beratungsstelle und begleitetes Wohnen für Obdachlose genutzt werden soll.

Auch andere Projekte aus dem Stimmkreis können sich über Zuschüsse freuen. So wird etwa die Restaurierung der Hoch- und Seitenaltäre der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian in Burgheim mit 3000 Euro gefördert. (nr)

