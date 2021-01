18:46 Uhr

15-Kilometer-Radius: Wohin Ingolstädter fahren dürfen und wohin nicht

Ausflüge für Ingolstädter sind nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern möglich. Doch wie verläuft dieser Radius genau?

Von Luzia Grasser

Ingolstadt hat aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 198 (Stand 12. Januar, 8 Uhr). Da der Wert aber am Montag bei über 200 lag, bedeutet das: Ausflüge für Ingolstädter sind nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern möglich. Erst wenn der Inzidenzwert sieben Tage lang hintereinander unter dem Wert von 200 liegt, wird die Beschränkung aufgehoben. Wohin dürfen die Schanzer also im Moment noch fahren und wohin nicht?

15-Kilometer-Radius um Ingolstadt: Im Internet gibt es eine genaue Karte

Erlaubt sind weiterhin Fahrten nach Eichstätt, Waidhofen, Denkendorf, Geisenfeld und auch bis nach Stepperg und Sinning. Spaziergänge in Neuburg sind ebenfalls nicht verboten. Außerhalb des Radius liegen allerdings Rennertshofen oder auch Schrobenhausen. Eine detaillierte Karte gibt es im Internet unter www.ingolstadt.de/radius.

Unabhängig vom Inzidenzwert geht es in Ingolstadt auch weiter mit der Impfung von Risikogruppen. Bis Sonntag sind nach Auskunft von Rechtsreferent Dirk Müller rund 1600 Dosen geimpft worden, zumeist in Alten- und Pflegeheimen. Am Dienstag kam erneut eine Lieferung mit Impfstoff für 500 Personen, am Mittwoch soll in Ingolstadt zum ersten Mal neben dem Impfstoff von Biontech das Mittel von Moderna zum Einsatz kommen.





