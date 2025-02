Nach Einbruch in Tabakladen: 15-Jähriger festgenommen

Nach einem erneuten Einbruchversuch in einen Tabakladen in der Rosenstraße ist Montagfrüh ein 15-Jähriger aus Neuburg von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Inhaber des Ladens gegen 1.35 Uhr durch Geräusche geweckt und konnte eine männliche Person feststellen, die sich am Fenster zu schaffen machte. Da es erst am vergangenen Freitag zu einem vergleichbaren Einbruchsversuch kam, verständigte der Besitzer sofort die Polizei.

Polizei Neuburg prüft Zusammenhang mit einem weiteren versuchten Einbruch

Im Zuge der Fahndung konnte der 15-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Bei dem erneuten Einbruchsversuch entstand ein Schaden von rund 200 Euro, entwendet wurde nichts. Nach Feststellung seiner Personalien und Durchsuchung seines Zimmers wurde der Jugendliche seinem Betreuer übergeben. Die Polizei prüft nun, ob der 15-Jährige auch für den Einbruchsversuch am vergangenen Freitag verantwortlich ist. (AZ)