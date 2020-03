vor 51 Min.

1500 Euro aus der Spendenbox

Georg Hirschbeck übergibt seine Spendenbox an Lutz Mayer vom Förderverein der First Responder.

Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck übergibt seine „Geburtstagsgeschenke“ an den First Responder

Bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag hatte Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck seine Gäste gebeten, nicht ihn zu beschenken, sondern für einen guten Zweck zu spenden. Weil er auch selber schon in einer Unfallsituation die Erleichterung gespürt hat, wenn die First Responder kommen und mit ihrer professionellen Hilfe die Lage rasch in den Griff bekommen, spendete er den Inhalt der Spendenbox an Rennertshofens Ersthelfer.

Lutz Mayer, Vorsitzender des Fördervereins der First Responder, konnte stolze 1500 Euro entgegennehmen. „Mit dem Geld decken wir unsere laufenden Kosten und bezahlen damit auch einen Teil der neuen Einsatzkleidung, die durch die häufige Reinigung stark in Anspruch genommen wird“, sagte Mayer und bedankte sich für die großzügige Spende.

Wie er bei der Spendenübergabe erzählte, sei auch Notarzt Dr. Alexander Hatz voll des Lobes für die Rennertshofener First Responder. Wenn er höre, dass sie bei einem Einsatz bereits vor Ort seien, fahre er gleich viel entspannter los. „Solche Worte gleichen einem Ritterschlag für die Mannschaft“, meinte Lutz Mayer und verwies auch auf die sehr gute Zusammenarbeit der Ersthelfer mit der Feuerwehr. (mg)

