vor 22 Min.

16-jähriger Eichstätter verfolgt seinen Bruder mit einem Beil

Polizisten der Inspektion Eichstätt haben im Zimmer des Jugendlichen ein ganzes Waffenarsenal gefunden.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Eichstätt hat Montagvormittag in Eichstätt seinen 19-jährigen Bruder nach einer Auseinandersetzung mit einem Beil verfolgt. Wie die Polizei mitteilt, sind die beiden Brüder gegen 10.50 Uhr in der elterlichen Wohnung miteinander in Streit geraten. Dabei soll der 16-Jährige seinen älteren Bruder mit einem Dolch bedroht haben.

Der große Bruder konnte sich in ein Haus flüchten und die Polizei alarmieren

Als der 19-Jährige daraufhin aus der Wohnung flüchtete, verfolgte ihn sein Bruder mit einem Beil. Der 19-Jährige konnte sich in ein Haus flüchten und die Polizei alarmieren. Auf der Suche nach dem 16-Jährigen waren Einsatzkräfte aus Eichstätt, Ingolstadt und der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Eine Zivilstreife konnte den 16-Jährigen am Eichstätter Domplatz festnehmen

Der Jugendliche konnte schließlich kurze Zeit später von einer Zivilstreife am Domplatz widerstandslos festgenommen werden. Das Beil hatte er allerdings nicht mehr mit dabei. Der 19-Jährige und ein Bekannter mussten nach dem Vorfall vom Kriseninterventionsdienst betreut werden.

Im Zimmer des 16-Jährigen fanden die Beamten eine große Anzahl an Hieb- und Stichwaffen. Auch Schusswaffen waren darunter. Die Waffen wurden sichergestellt und werden derzeit auf waffenrechtliche Erlaubnisse hin überprüft. Der 16-Jährige wurde nach dem Polizeieinsatz an seinen Vater übergeben. Die Polizeiinspektion Eichstätt ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den jungen Eichstätter. (nr)

