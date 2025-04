17-jährige Kradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 17-jährige Schülerin ist bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr an der Münchener Straße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 36-jährige Neuburgerin gegen 20.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der B16 aus Richtung Südpark kommend unterwegs, als sie beim Einfahren in den Kreisverkehr die von links kommende Schülerin übersah.

17-jährige Neuburgerin muss nach Verkehrsunfall an der B16 ins Krankenhaus

Es kam zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Leichtkraftrad, wobei die 17-Jährige stürzte und sich am Fuß verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand unterdessen ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)