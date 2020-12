vor 49 Min.

17-jähriger Motorradfahrer stürzt auf nasser Straße bei Ehekirchen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn bei Ehekirchen. Der junge Mann muss ins Krankenhaus.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 16 Uhr gestürzt. Der Auszubildende fuhr laut Polizei mit einem Leichtkraftrad auf der Staatsstraße von Buch kommend in Richtung Ehekirchen. In einer Rechtskurve stürzte er auf der nassen Fahrbahn und rutschte mit seinem Fahrzeug in den linken Seitenstreifen.

Unfall bei Ehekirchen: 17-jähriger Motorradfahrer stürzt

Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. (nr)

