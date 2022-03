17-jähriger Neuburger hält geklaute Gaspistole in der Hand

Ein Anwohner der Donauwörther Straße in Neuburg sieht einen 17-Jährigen, der eine Waffe in der Hand hält. Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine geklaute Gaspistole.

Wie bereits berichtet, haben zwei Täter am Samstag gegen 15.40 Uhr aus einem Fachhandel für Outdoor-Produkte in Neuburg eine Gaspistole entwendet. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde laut Polizei eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet und vollzogen. Bei dieser konnte weder das Diebesgut aufgefunden, noch der vermeintliche Wohnungsnehmer angetroffen werden.

Am Sonntag um 11.50 Uhr wurde durch einen Anwohner der Donauwörther Straße in Neuburg mitgeteilt, dass er soeben einen jungen Mann beobachtet, welcher augenscheinlich eine Waffe in der Hand hält. Noch vor dem Eintreffen der Streife hatte der Anwohner dem jungen Mann die Waffe bereits abgenommen und übergab diese der eingetroffenen Streife.

Neuburger hantiert mit geklauter Gaspistole

Es stellte sich heraus, dass es sich um die Waffe handelt, die am Samstag aus dem Fachhandel für Outdoor-Produkte entwendet wurde. Unter welchen Umständen der junge Mann zu der entwendeten Waffe kam und inwiefern dieser an der Tat vom Samstag beteiligt war, müssen die laufenden Ermittlungen ergeben. Zudem muss sich der 17-jährige Neuburger wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten. (nr)