vor 38 Min.

17 neue Expertinnen für Hauswirtschaft

Nach ihrem Kurs stehen den Referentinnen viele neue berufliche Wege offen

17 Hauswirtschaftsmeisterinnen und Hauswirtschafterinnen mit Ausbildereignung qualifizierten sich jetzt zur Referentin für Hauswirtschaft und Ernährung. Damit stehen den frisch gebackenen Expertinnen neue berufliche Wege offen – etwa als Ernährungsfachfrau an Schulen und Kindergärten sowie in der Erwachsenenbildung oder im Netzwerk Junge Eltern/Familie.

Der fünftägige Fortbildungskurs fand an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ingolstadt und Pfaffenhofen statt. Von den Teilnehmerinnen kamen zehn aus der Region Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Weitere Teilnehmerinnen stammten aus Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen und Rosenheim.

Zu den Inhalten gehörten nicht nur die Themen Hauswirtschaft und Ernährung, sondern auch die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen, Kommunikation und Medieneinsatz, Grundlagen der Hygiene, Marketing, Gewerbe, Steuern und Versicherungen, Kostenkalkulation und Preisgestaltung sowie Berichte von Praktikerinnen. Die Theorie konnten sie am dritten und vierten Tag in die Praxis umsetzen.

Das Qualifizierungsangebot soll künftig alle zwei Jahre stattfinden. Weitere Informationen erhalten Interessierte über Marianne Brand-stetter, AELF Pfaffenhofen, unter der Telefonnummer 08441/867-2029 oder per E-Mail an marianne.brandstetter@aelf-ph.bayern.de oder poststelle@aelf-ph.bayern.de. Zudem können sie sich an Christine Schwarzmeier, AELF Ingolstadt, unter der Telefonnummer 0841/3109320 oder per E-Mail an christine.schwarzmeier@aelf-in.bayern.de wenden. (nr)

*Anmerkung der Redaktion: Das Foto der Referentinnen wurde nach Angaben der Verantwortlichen bereits vor den Ausgangsbeschränkungen gemacht.

