00:32 Uhr

178.000 Euro für soziale Einrichtungen

Gesundheitsausschuss beschließt Zuschüsse

Der Gesundheits- und Sozialausschuss des Kreistages hat in seiner ersten Sitzung am Donnerstagnachmittag unter anderem über die sozialen Zuschüsse im Jahr 2020 beraten. Insgesamt gewährte der Ausschuss Gelder in Höhe von rund 178.000 Euro für soziale Einrichtungen.

Dem Diakonischen Werk Ingolstadt e.V. wird für die Zufluchtsstätte „Frauen in Not“ in Neuburg ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro gewährt.

Dem Caritasverband der Diözese Eichstätt e.V. kommen für die Interventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen 3660 Euro zu.

Für das Diakonische Werk Ingolstadt e.V. und den Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e.V. gewährte das Gremium für die Schuldnerberatung jeweils einen Zuschuss in Höhe von 35.670 Euro.

Der Frauen beraten e.V. und der Profamilia Ingolstadt e.V. erhalten für ihre staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen einen Zuschuss des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen in Höhe von insgesamt rund 38.900 Euro.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterstützt den Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen e.V., den Neuburger Tafel e.V. und den Tafel Schrobenhausen e.V. mit einem Förderbetrag von je 1000 Euro und den Elisa Familiennachsorge e.V. mit einem Förderbetrag von 1500 Euro als Fördermitglied.

Für die Flüchtlings- und Integrationsberatung wird dem Diakonischen Werk Ingolstadt e.V. ein Zuschuss in Höhe von 18.000 Euro gewährt und der Caritasverband Diözese Augsburg e.V. erhält einen Zuschuss von 27.000 Euro. (nr)

