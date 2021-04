18-Jähriger flieht auf Motorrad vor Neuburger Polizei: Zeugen gesucht

18-Jähriger flieht auf einem kleinen Motorrad vor einer Polizeistreife. Bei seiner Flucht überfuhr er mehrere rote Ampeln.

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Luitpoldstraße in Neuburg im Gegenverkehr ein Leichtkraftrad auf, welches in Folge kontrolliert werden sollte. Als der 18-jährige Fahrer die Streife bemerkte, knickte er das amtliche Kennzeichen komplett nach innen in den Radkasten ab. Der junge Mann wollte fortfolgend flüchten und fuhr auf der Münchener Straße mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde.

Flucht in Neuburg: 18-Jähriger fährt über rote Ampeln

Weiter missachtete er in zwei Fällen das Rotlicht von Ampelanlagen. Im Bereich des Längenmühlbaches konnte der junge Mann angehalten werden. Grund für seine Flucht dürften technische Veränderungen an seinem Leichtkraftrad gewesen sein. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können oder durch den Fahrer gefährdet wurden. Selbige werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung zu setzen.

