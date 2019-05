vor 42 Min.

18-Jähriger schlägt in einem Tanzlokal bei Beilngries einem Besucher die Zähne ab

Der Besuch in einem Tanzlokal bei Beilngries endete für einen 18-jährigen Azubi in der Zahnklinik. Schuld waren zwei Kopfstöße eines Gleichaltrigen.

Den Samstag verbrachte ein 18-jähriger Auszubildender aus Dietfurt in der Zahnmedizinischen Klinik in Regensburg. Es war die Folge einer Auseinandersetzung, die sich am Freitag gegen 23 Uhr in einem Tanzlokal in der Gemeinde Beilngries (Kreis Eichstätt) ereignet hatte. Aufgrund von zwei Kopfstößen brachen dem jungen Mann zwei Schneidezähne ab. Außerdem erlitt er eine Kopfplatzwunde. Dem Verursacher, einem ebenfalls 18-jährigen Auszubildenden aus Altmannstein (Kreis Eichstätt), erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung klärt nun die Polizei.

