18-Jähriger stirbt bei Unfall

Motorradfahrer prallt mit einem Auto zusammen

Am Montagabend gegen 17.25 Uhr hat sich zwischen Großmehring und Irsching ein tragischer Unfall ereignet. Ein 18-jährger Motorradfahrer ist dabei ums Leben gekommen. Der Ingolstädter war in Richtung Irsching unterwegs, als er vor einer Kurve zwei Autos überholte. Dabei übersah er laut Polizei das entgegenkommende Auto einer 38-Jährigen aus Vohburg. Beide Fahrzeuge stießen in der Kurve zusammen und begannen zu brennen. Die Rettungskräfte versuchten, den 18-Jährigen zu reanimieren, doch er starb noch an der Unfallstelle. Die 38-Jährige konnte ihr Auto verlassen, bevor es zu brennen begonnen hatte, und wurde nur leicht verletzt. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt. (nr)