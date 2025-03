19-Jährige prallt mit Pkw gegen Betonmauer

Eine 19-Jährige aus dem Landkreis Dillingen ist am Montag bei Wagenhofen gegen die Betonmauer einer Tankstelle gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau gegen 20.30 Uhr von Altmannstetten in Richtung Wagenhofen unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße übersah die 19-Jährige die Situation und fuhr quer über die Kreuzung.

12.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person bei Unfall nahe Wagenhofen

Als sie die Fahrbahn und den Geh- und Fahrradweg überquerte, kollidierte sie mit der Betonmauer einer angrenzenden Tankstelle. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 12.000 Euro. (AZ)