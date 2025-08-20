Zehn Anklagen wegen teil schwerer Straftaten: Schläger erhält vier Jahre Haft

Man kann nicht gerade von einer gelungenen Integration sprechen: Ein 19-jähriger Afghane hat es in einem Jahr auf zehn Anklagen wegen teils schwerer Straftaten gebracht. Darunter waren Faustschläge gegen Schwächere und Respektlosigkeiten gegenüber der Polizei. Das Jugendschöffengericht verurteilte den jungen Straftäter am Mittwoch zu vier Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung.

Das Urteil lautete auf gefährliche Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung in zahlreichen Fällen. Der Flüchtling war 2016 mit seinen Eltern und zwei Geschwistern nach Deutschland gekommen. Die Eltern trennten sich und er blieb beim Vater, der sich später das Leben nahm. Der 19-Jährige spricht heute gut Deutsch, er hat keine Ausbildung und keine Arbeit. Ein Arbeitsversuch an einer Tankstelle ist gescheitert. Sozialarbeiter und Gutachter hielten ihm die schwere Kindheit und traumatische Erlebnisse zugute. Verminderte Schuldfähigkeit wegen seiner Rauschmittel- und Alkoholsucht sah der Sachverständige nicht.

Am Neuburger Bahnhof trat er auf einen am Boden liegenden Schüler ein

Einen Teil der Anklagepunkte räumte der 19-Jährige ein. Besonders schwerwiegend war ein Vorfall am Neuburger Bahnhof, als der Angeklagte mit zwei Freunden auf einen 18-jährigen Schüler mit Füßen trat, als der bereits am Boden gelegen war. Die Freundin des Opfers hatten sie beleidigt und bespuckt. Bei der Festnahme kurze Zeit später wehrte sich der Afghane in der Notaufnahme des Neuburger Krankenhauses. Als er gefesselt war, umklammerte er einen Polizeibeamten mit den Füßen. Dazu kam eine Tirade wüster Beschimpfungen.

Am Münchener Hauptbahnhof wehrte sich der 19-Jährige mit Händen und Füßen gegen eine Personalienüberprüfung. Im Nürnberger Hauptbahnhof schlug er aus Eifersucht ohne Vorwarnung massiv auf seinen Bruder ein und später auf seine Freundin, die bewusstlos zu Boden ging. „Eine absolut schäbige Tat“, sagte Richter Thorsten Schalk dazu. Zu einem anderen Zeitpunkt schlug er der Freundin in einer Wohnung am Schwalbanger eine Stehlampe auf den Kopf und verpasste ihr einen derart heftigen Faustschlag, dass ihr Unterkiefer gebrochen wurde. Das Opfer musste sofort in der Klinik operiert werden. Vor Gericht sagte die Freundin, der Schlag „kann auch ein Reflex gewesen sein.“

Das Jugendschöffengericht verurteilte auch eine Schlägerei vor der Musikkneipe Drogerie, dort rammte der 19-Jährige einem Kontrahenten das Knie ins Gesicht. In einem Dönerladen im Ostend machte er mit Kumpels Krawall, obwohl der Inhaber die Störer aus seinem Laden heraushaben wollte. „Die waren bekifft und betrunken, die konnten nicht mehr laufen“, sagte der Zeuge vor Gericht. Als er bei einer Auseinandersetzung dazwischen ging, „hat er ein Messer gezogen und wollte mich stechen“, so der Zeuge. Er sei mit dem Messergriff am Kopf getroffen worden, „da habe ich ihm eine Schelle gegeben“, so der Ladeninhaber. Er habe nach dem Vorfall das Dönergeschäft aufgeben müssen, klagte der Zeuge, „ich habe meine ganze Zukunft verloren.“ Er konnte sich im Gerichtssaal kaum mehr beruhigen und kündigte an: „Ich werde den Täter bis nach Afghanistan anklagen.“

Das Neuburger Jugendschöffengericht verurteilte den Mann zu vier Jahren Jugendstrafe

Das Gericht stellte kleinere Anklagepunkte angesichts der schweren Gesamtschuld ein. Verteidiger Wolfgang Kleßinger sah für seinen Mandanten in einigen Fällen mildernde Umstände und hielt eine Strafe von gut drei Jahren für ausreichend. Man müsse dem 19-Jährigen „die Chance für einen guten Weg geben.“ Für Staatsanwalt Tobias Westermeier kann eine solche Serie von Gewalttätigkeiten nur mit Haft geahndet werden. Er verlangte viereinhalb Jahre Jugendstrafe. Der Angeklagte habe keine Reue gezeigt und sich kaum entschuldigt.

Das Jugendschöffengericht folgte dem Antrag, entschied aber mit vier Jahren Einheitsjugendstrafe etwas milder. Die beiden Verhandlungstage hätten die angeklagten Gewalttaten eindeutig bewiesen, so der Vorsitzende Richter Thorsten Schalk. In einigen Punkten hätte man auch vor das Landgericht gehen können. Das Gericht ordnete eine Entziehungstherapie an. Das heißt, der Afghane – seit Februar in Untersuchungshaft – muss nur noch acht Monate im Gefängnis Neuburg-Herrenwörth verbüßen.