E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 19-Jähriger aus Bergheim ist am Sonntag bei einem Sturz von seinem E-Scooter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 12 Uhr auf einem Feldweg am Irgertsheimer Weiher unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte. Ein Ersthelfer kam kurz darauf an der Unfallstelle dazu und traf den Verunglückten benommen an. Sekunden später brach der Verletzte zusammen und war nicht mehr ansprechbar.

