19-Jähriger gerät in Gegenverkehr und verursacht Unfall

Wohl weil er zu schnell unterwegs war, ist am Sonntag ein 19-jähriger Student mit seinem Pkw bei Buxheim in den Gegenverkehr geraten und hat damit einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige gegen 18.30 Uhr von Tauberfeld in Richtung Tauberfelder Grund unterwegs, als ihm ein 52-Jähriger aus Buxheim mit seinem Pkw entgegenkam. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der 19-Jährige zu schnell unterwegs, konnte die Spur nicht mehr halten und fuhr deswegen dem entgegenkommenden Pkw in die Seite.

Insgesamt 25.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall bei Buxheim

Der Student verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte rund 100 Meter weiter in einen Wall. Anschließend schleuderte er weiter und blieb schlussendlich etwa 200 Meter nach der Unfallstelle stehen. Der Pkw des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Am Audi A6 des 52-Jährigen wurde die komplette linke Fahrzeugseite eingedrückt und stark beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste eine Spezialfirma beauftragt werden, verletzt wurde bei dem Unfall jedoch niemand. Der 19-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten. (AZ)