Mann sticht 19-Jährigem in den Oberschenkel

Am Samstag kam es gegen 22.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich der Harderstraße in Ingolstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde hierbei ein 19-Jähriger aus einer Gruppe von mehreren Männern heraus bedrängt, berichtet die Polizei. Hierbei kam es im Lauf der Auseinandersetzung zu einem Messerstich in den Oberschenkel des 19-Jährigen. Der genaue Tatablauf beziehungsweise die näheren Umstände sind Gegenstand aktueller polizeilicher Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

