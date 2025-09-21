Icon Menü
19-Jähriger in Ingolstadt Opfer eines Messerangriffs – Polizei ermittelt

Ingolstadt

Mann sticht 19-Jährigem in den Oberschenkel

In Ingolstadt hat eine Gruppe von Männern einen 19-Jährigen bedrängt. Die Auseinandersetzung eskalierte. Nun ermittelt die Polizei.
    In Ingolstadt hat ein Mann einen anderen mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild)
    In Ingolstadt hat ein Mann einen anderen mit einem Messer angegriffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/U. J. Alexander

    Am Samstag kam es gegen 22.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich der Harderstraße in Ingolstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde hierbei ein 19-Jähriger aus einer Gruppe von mehreren Männern heraus bedrängt, berichtet die Polizei. Hierbei kam es im Lauf der Auseinandersetzung zu einem Messerstich in den Oberschenkel des 19-Jährigen. Der genaue Tatablauf beziehungsweise die näheren Umstände sind Gegenstand aktueller polizeilicher Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

