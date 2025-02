Fahrradfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Ein 19-jähriger Neuburger ist am Montag gegen 17.45 Uhr in der Eichstätter Straße in Ried von seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Laut Angaben der Polizei verlor der junge Mann aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Rad.

19-jähriger Neuburger zieht sich beim Sturz vom Rad eine Schulterverletzung zu

Er kam mit seiner rechten Körperseite auf der Fahrbahn zu liegen und zog sich eine Schulterverletzung zu. Der junge Mann wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, an seinem Fahrrad entstand Schaden in Höhe von 50 Euro. (AZ)