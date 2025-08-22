Schreckschusspistolen-Attacke im Straßenverkehr: 19-Jähriger schuldig gesprochen

Er habe nur aus Angst und Notwehr Schüsse abgefeuert, sagt der Angeklagte - das Gericht sieht den Sachverhalt anders. Das war das Resümee einer Verhandlung, die sich am Neuburger Amtsgericht über zwei Tage erstreckt hat. Auf der Anklagebank ein 19-Jähriger aus Neuburg, der mit einer Schreckschusspistole auf der B16 auf einen anderen Mann geschossen hatte. Letzterer schilderte am zweiten Verhandlungstag seine Eindrücke von dem Tatabend im Dezember 2025.

