Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

19-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole im Verkehr: Gericht sieht keine Notwehr – Urteil gefällt

Neuburg

Schreckschusspistolen-Attacke im Straßenverkehr: 19-Jähriger schuldig gesprochen

Das Neuburger Amtsgericht verhandelt einen Streit im Straßenverkehr, bei dem ein junger Autofahrer auf einen anderen Mann schießt. Am zweiten Tag fällt das Urteil.
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Ein Neuburger schießt im Straßenverkehr auf einen anderen Mann. Jetzt ist ein Urteil am Neuburger Amtsgericht gefallen.
    Ein Neuburger schießt im Straßenverkehr auf einen anderen Mann. Jetzt ist ein Urteil am Neuburger Amtsgericht gefallen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Er habe nur aus Angst und Notwehr Schüsse abgefeuert, sagt der Angeklagte - das Gericht sieht den Sachverhalt anders. Das war das Resümee einer Verhandlung, die sich am Neuburger Amtsgericht über zwei Tage erstreckt hat. Auf der Anklagebank ein 19-Jähriger aus Neuburg, der mit einer Schreckschusspistole auf der B16 auf einen anderen Mann geschossen hatte. Letzterer schilderte am zweiten Verhandlungstag seine Eindrücke von dem Tatabend im Dezember 2025.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden