Am Samstagnachmittag hat in der Gietlhausener Straße in Laisacker eine rund 15 Quadratmeter große Waldfläche gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 16.40 Uhr über den Brand informiert, beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flächenbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldfläche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis