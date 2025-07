Falsches Kennzeichen und stark beschädigtes Auto – Betrunkener Ingolstädter von Polizei gestoppt

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend durch seine unsichere Fahrweise und ein stark beschädigtes Fahrzeug aufgefallen. Der Mann war zudem mit einem Auto unterwegs, das unzulässig zugelassen war. Ein Verkehrsteilnehmer informierte umgehend den Notruf.

Trunkenheitsfahrt in Wettstetten – Auto stark beschädigt, falsche Kennzeichen montiert

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt fuhr der 40-jährige Ingolstädter in Schlangenlinien, was eine Polizeistreife dazu veranlasste, ihn anzuhalten und zu kontrollieren. Schnell fiel den Polizisten ein starker Alkoholgeruch auf und ein Test ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Am Fahrzeug stellte die Streife vorne rechts einen Unfallschaden fest – das Auto fuhr zum Teil nur noch auf der Felge. Bei weiteren Kontrollen stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug nicht korrekt zugelassen war, und das Kennzeichen von einem anderen Auto stammt. Daraufhin wurde das Auto abgeschleppt und dem Fahrer Blut abgenommen. Weitere Ermittlungen werden durch die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei durchgeführt. (AZ)