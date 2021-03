12:07 Uhr

20.000 Euro für Oberhausener bei "Das Quiz mit Jörg Pilawa"

Plus Der Zahnarzt Michael Schmiz und seine Verlobte Daniela Wolf kamen bei „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ bis zur zehnten Frage und gewannen 20.000 Euro.

Von Michael Kienastl

Karten für Michael Mittermeier hätten sie gerne. Mit diesem Wunsch sind die beiden Oberhausener Michael Schmiz und Daniela Wolf nach Hamburg zum „Quiz mit Jörg Pilawa“ gereist. Dort spielt jedes Team vor dem eigentlichen Beginn erst einmal um einen selbst mitgebrachten Wunsch. Und weil die beiden Fans des bayerischen Komikers sind, fiel ihre Wahl leicht. Bei den Karten blieb es aber nicht, wie am Dienstagnachmittag in der ARD zu sehen war. Eine gute halbe Stunde und zehn Fragen später stiegen der Zahnarzt aus Oberhausen und die gebürtige Bad-Nauheimerin mit 20.000 Euro aus.

Der Oberhausener und die gebürtige Bad-Nauheimerin gewannen 20.000 Euro bei Jörg Pilawa

Ohne groß mit der Wimper zu zucken, beantworteten sie die ersten Fragen. Schmiz, der Anhänger des FC Bayerns ist, wusste die Antwort auf die erste Frage innerhalb von Sekunden: Die Presse bezeichnet Thomas Müller gerne mal als „waschechten Bayern“. Ein wenig grübeln mussten beide schließlich bei Frage Nummer drei: Welcher funktionale Möbelklassiker bietet viel Stauraum? Wolf tippte „Mikroskopschrank“ und freute sich nachher umso mehr darüber, dass ihr Verlobter auf „Teleskopregal“ korrigierte.

Dass beide als Verlobte in einer Quizsendung sitzen, hätten sie wohl bis vor Kurzem nicht gedacht. Michael Schmiz hat eineinhalb Jahre, Daniela Wolf über sechs Jahre alleine gelebt. Sie hat sogar ein Buch über das Single-Leben geschrieben. Umso besser haben sie als Team bei Jörg Pilawa harmoniert. Getauscht werden musste schließlich erst die 20.000-Euro-Frage: „In einem berühmten Gedicht von Heinrich Heine stand ein Fräulein am Meere und seufzte, denn es rührte sie...“ Die richtige Antwort wäre „der Sonnenuntergang“ gewesen. Stattdessen bekamen der 58-jährige Zahnarzt und seine 62-jährige Praxismanagerin eine Frage zur legendären Karibikpiratin Anne Bonny. Auch hier waren ein wenig Überlegungszeit und schließlich ein berechtigtes Veto durch Wolf nötig. Mit drei verbrauchten Vetos und keiner Möglichkeit mehr zu tauschen, hörten die beiden aber dann nach der zehnten Frage auf und gingen somit mit 20.000 Euro nach Hause.

Michael Schmiz und Daniela Wolf hörten nach der zehnten Frage auf

Schmiz, der in Oberhausen tief verwurzelt ist, wie er sagt, wird einen Teil seines Gewinns an die Stiftung Sankt Johannes spenden, die in Oberhausen eine Einrichtung für geistig Behinderte errichten will.

