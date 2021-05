vor 17 Min.

20 Jahre Jazz im Audi Forum in Ingolstadt: Wenn Kunst auf Industrie trifft

Jazzmusik eingebettet in Industrieszenerie beim Audi Werkkonzert in Ingolstadt: das Nieberle-Holstein Quintet.

Plus Seit 2001 gibt es den Jazz im Audi Forum in Ingolstadt. Grund genug, um die arrivierte Allianz zwischen dem Neuburger Birdland-Betreiber Manfred Rehm und dem Autohersteller in der Retrospektive zu betrachten.

Wenn die Kunst auf Industrie trifft. Dann kann das spannend werden, weil sich neue Zusammenhänge abseits bekannter Abläufe ergeben. Weil sich ästhetische Ansprüche an einen Raum modulieren. Und weil zwei Genres vom anderen Eigenschaften adaptieren, die eine neue Perspektive erlauben, auf eben das, was man gemeinhin als Kultur versteht. So im Audi Forum in Ingolstadt, das dem Jazz seit 20 Jahren eine Bühne bietet.

