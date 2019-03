27.03.2019

20 Jahre Starkbierfest in Straß

Warum bei der lustigen Fastenpredigt nicht nur Lachtränen flossen

Von Michael Schneider

Innerhalb von 50 Minuten war das Sportheim Straß an zwei Abenden ausverkauft, als Wirt Heribert Bösel zum traditionellen Starkbier lud. Die Gstanzl-Sänger Nicolas Rechner, Simon Straubmeier und David Schneider - begleitet von Matthias Hentschel an der Gitarre - brachten zur Einstimmung schon einige Wahrheiten ans Tageslicht. Mit einer launigen Rede begrüßte anschließend Wirt Bösel selbst seine Gäste zum 20. Starkbierfest. Er stimmte sie auf die darauf folgende Predigt von Bruder Barnabas (Roland Weigl), Bedienung Resi (Monika Straubmeier) und Barnabas’ Managerin (Carmen Schneider) ein. Der Fastenprediger begrüßte erst mal den 1. Bürgermeister der Marktgemeinde, übersah dabei schelmisch Michael Böhm und reichte Peter Specht die Hand. Auch Landrat Peter von der Grün wurde in gleicher Weise begrüßt als Peter … Weigert.

Resi und Barnabas nahmen bewusst nicht die Politik als Ziel, sondern konzentrierten sich auf die Geschichten, die das Dorfleben in Straß und Umgebung schreibt – wie etwa die Glockenweihe im vergangenen Jahr. Dem Spender nämlich war das Gestell zu schwach, weshalb es um 5 Uhr morgens mit viel Krach verstärkt werden musste, so wussten die Gstanzl-Sänger zu berichten. Sowie das Geläut zum ersten Mal eingeschaltet wurde, war eine Glocke nicht mehr zu stoppen und läutete munter weiter. Pfarrer Werner Dippel hingegen wurden seine Worte vom vielen Elend, das es auf der Welt gibt, in Straß zum Verhängnis: Eine Straßer Dame meinte, der Satz wäre an sie gerichtet.

Verlegte Schlüssel und Geldbeutel wurden unter anderem im Kühlschrank gefunden. Sogar ganze Autos sind bei einer Radltour verloren gegangen. Die Jugendfeuerwehr musste ihre gesammelten Christbäume wegen der Donaubrückensperrung durch den halben Landkreis zum Wertstoffhof fahren. Ein fröhlicher Zecher wollte sich lieber von der anwesenden Polizei verhaften lassen, als mit seiner Frau nach Hause zu gehen. Weiter erzählten Bruder Barnabas und Resi genüsslich vom Standesbeamten und 2. Bürgermeister Peter Specht, der den Bräutigam nach der Trauung im Bürgerhaus eingesperrt hatte, sodass sich dieser durch ein Fenster befreien musste.

Nach der Pause präsentierten sie einen bebilderten Rückblick mit den besten Geschichten aus den letzten 20 Jahren, an die sich alle gerne erinnerten. Sie erzählten von einem, der einen Traum hat, wenn er reich wäre: „Ich kauf mir einen Beamten und schlag ihn windelweich!“. Auch ein angefahrener Rehbock, der angeschnallt auf dem Beifahrersitz zum Förster transportiert wurde, sorgte für viele Lacher.

Gekonnt gingen Barnabas und Resi auf die Reaktionen des Publikums ein und sorgten so für einen kurzweiligen Abend. Ihren Vortrag würzten sie mit Begebenheiten, die sie in lustiger Reimform oder als Gesangs-Einlage präsentierten. Der Marktmusikkapelle Burgheim war die Spielfreude mit wechselnder Besetzung an beiden Abenden anzusehen und anzuhören.

Etwas Wehmut kam auf, als die beiden erfahrenen Starkbier-Prediger ihren Abschied bekannt gaben – in Reimform. Wer genau hinsah, erkannte dabei so manche Träne unter den Zuschauern und Predigern.

Themen Folgen