00:39 Uhr

20 Pferde für die Polizei

Markus Söder will in allen bayerischen Großstädten eine Reiterstaffel.

Bei Fußballspielen in München sind sie Stammgäste: die Pferde der Münchner Polizeistaffel. Geht es nach Ministerpräsident Markus Söder, dann sollen in einigen Jahren in allen bayerischen Großstädten Polizisten hoch zu Roß unterwegs sein, so auch in Ingolstadt. Die Polizeipräsenz zu Pferd stärke das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen, sagte Söder beim Besuch der berittenen Beamten in München. Sowohl die bisherigen Einsätze bei Fußballspielen als auch Streifen zur Einbruchsprävention hätten gute Ergebnisse erbracht.

Derzeit gibt es in Bayern nur Reiterstaffeln in München und Rosenheim mit insgesamt etwa 40 Tieren. Geht es nach Söder, dann soll unter anderem auch die Polizei in Ingolstadt in spätestens zwei Jahren 20 Pferde bekommen. Wo die aber unterkommen sollen, ob die Polizei irgendwo einen bestehenden Stall nutzen kann oder gar neu bauen muss, das weiß bislang noch niemand. Eine Arbeitsgruppe, der Polizisten aus den betroffenen Städten angehören, wird in den kommenden Monaten einen Fahrplan aufstellen und sich um Organisatorisches kümmern.

Ein Polizist zu Pferd mache Eindruck auf die Menschen, mache die Beamten aber auch sympathisch und zugänglich für Bürger, wirbt Söder für den Einsatz von Polizeipferden. Auch für die Polizisten ergeben sich aus Sicht des Ministerpräsidenten Vorteile: So habe man vom Rücken eines Pferdes aus eine bessere Übersicht über Situationen, gerade bei Menschenmengen. Bei Großveranstaltungen kann sich Hans-Peter Kammerer, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord den Einsatz der Tiere auch am ehesten vorstellen. Seien es nun Fußballspiele oder Demonstrationen. Aber auch auf Streife in Parks oder Naturschutzgebieten, wo mit Einsatzfahrzeugen nur schwer ein Durchkommen ist, könnten berittene Polizisten zum Einsatz kommen.

Söder schätzte, dass es eineinhalb bis zwei Jahre dauert, die zusätzlichen Polizeipferde auf Bayerns Straßen zu bringen. Die geeigneten Tiere zu kaufen und auszubilden, dauere seine Zeit. Und auch die Beamten müssten ausgebildet werden. Wie viel das den Freistaat kosten wird, konnte Söder am Montag noch nicht konkret sagen. Klar sei, dass ein gutes Pferd etwa 15000 Euro koste. (rilu, dpa)

Themen Folgen