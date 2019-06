vor 17 Min.

20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Bittenbrunn ereignet.

Ein schlimmer Unfall hat sich am Samstagabend auf der Staatsstraße 2214 in Bittenbrunn ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 17.25 Uhr mit einem ausgeliehenen Motorrad auf der Staatsstraße 2214 von Neuburg in Richtung Rennertshofen. Kurz vor dem Ortsende Bittenbrunn geriet der junge Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 64-Jährigen aus dem Landkreis Erding.

Im weiteren Verlauf schleuderte er noch gegen den dahinter fahrenden Wagen einer 42-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Warum der junge Mann in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang noch nicht geklärt, teilte die Polizeiinspektion Neuburg am Sonntag auf Nachfrage mit. Noch an der Unfallstelle erlag der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen. Die beiden Frauen, die ebenfalls am Unfall beteiligt waren, wurden mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Neuburg gebracht. Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme bis circa 20.45 Uhr komplett gesperrt. Unter anderem waren die Feuerwehren Neuburg und Bittenbrunn sowie rund 25 Rettungskräfte im Einsatz. (nr, klu-)

