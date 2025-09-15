Icon Menü
20-jähriger Quadfahrer prallt gegen Hauswand: 11.000 Euro Schaden entstanden

Neuburg

20-Jähriger prallt mit Quad gegen Hauswand: Er kommt in die Klinik – 11.000 Euro Schaden

20-jähriger prallt mit seinem Quad gegen eine Hauswand. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Alkohol war laut Polizeiinspektion nicht im Spiel.
    • |
    • |
    • |
    Ein Quadfahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen eine Hauswand.
    Ein Quadfahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen eine Hauswand. Foto: Markus Hartlieb (Symbolbild)

    Am Sonntagmorgen ist ein 20-Jähriger mit seinem Quad von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt.

    Leichte Verletzungen und ein Schaden von 11.000 Euro.

    Laut Polizeiinspektion Neuburg war der Neuburger gegen halb zwei auf der Oskar-Wittmann-Straße in Richtung Grünauer Straße unterwegs. Er kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und prallte gegen eine Hauswand. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik Neuburg gebracht. Alkohol war nicht im Spiel. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (AZ)

