20-Jähriger prallt mit Quad gegen Hauswand: Er kommt in die Klinik – 11.000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen ist ein 20-Jähriger mit seinem Quad von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt.
Leichte Verletzungen und ein Schaden von 11.000 Euro.
Laut Polizeiinspektion Neuburg war der Neuburger gegen halb zwei auf der Oskar-Wittmann-Straße in Richtung Grünauer Straße unterwegs. Er kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und prallte gegen eine Hauswand. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik Neuburg gebracht. Alkohol war nicht im Spiel. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden