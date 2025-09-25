„20 Jahre Karlshulder Ferienprogramm“: Bürgermeister Lederer bedankt sich für ehrenamtliches Engagement

Stimmung und Kulinarik ließen nichts zu wünschen übrig bei der Dankeschön-Feier, zu der Bürgermeister Michael Lederer und sein Team die Akteure des Karlshulder Ferienprogramms anlässlich des 20-jährigen Bestehens ins alte Feuerwehrhaus eingeladen hatten. Vereine, kirchliche Gruppen, Firmen und Privatpersonen bieten seit 2004 unterschiedliche Aktionen an, seit 2015 wickelt der Kreisjugendring (KJR) Neuburg-Schrobenhausen An- und Abmeldung sowie den Einzug der Teilnehmergebühren digital ab.

Gemeinde feiert „20 Jahre Karlshulder Ferienprogramm“ mit einem großen Fest

„Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir zwei Jahrzehnte voller Bastelstunden, Fußballturniere, Zeltlager, Ausflüge, Löschübungen, Theaterstücke, Zeit mit Natur und Tieren sowie kreativer Workshops“, gab Lederer einen Überblick über die Vielfalt der Angebote. Manchmal seien es auch Tage voller Chaos, Schweiß und Improvisation gewesen, immer aber mit Herz, Leidenschaft und dem Ziel verbunden, den Kindern unvergessliche Ferienerlebnisse zu schenken. „Darum möchte ich heute ganz laut und von Herzen ‚Danke‘ sagen für 20 Jahre Unterstützung, Treue und Begeisterung, für eure Ideen, Geduld und Bereitschaft, Zeit zu investieren“, adressierte er die rund 70 Anwesenden, die er als „Rückgrat des Ferienprogramms“ bezeichnete, ohne die Karlshuld in den Sommerferien „ein Stück ärmer aussähe“. Kinder könnten manchmal anstrengend sein, aber sie seien auch ehrlich und für das schönste Dankeschön, ihre leuchtenden Augen, ihr Lachen und die Geschichten, die sie noch Wochen später erzählen, lohne sich jede Stunde Engagement.

Auf 300 bis 350 Teilnehmer kam das Karlshulder Ferienprogramm in den vergangenen zehn Jahren, verriet Verwaltungsmitarbeiterin Beatrix Müller am Rande der Veranstaltung, zu Beginn seien es noch mehr gewesen. So besuchten anno 2004 insgesamt 507 Kinder die 127 Aktionen. Müller ist von Anfang an mit der Organisation betraut, unterstützt wird sie von Stefanie Grießer. Die beiden hatten einige Daten zusammengestellt. Das Rekordjahr seit 2013 war 2023 mit 31 Veranstaltungen und 477 Teilnehmern, 2024 waren es dagegen nur 18 Veranstaltungen mit insgesamt 236 Teilnehmern – ein Minusrekord, der sich mit weniger Angeboten erklärt. Heuer, bei der 20. Auflage des Ferienprogramms – 2020 und 2021 hatte es coronabedingt keines gegeben – kam es zu einer erfreulichen Trendumkehr mit wieder 28 Angeboten und 347 Teilnehmern. Über die vergangenen vier Jahre betrachtet waren es 32 verschiedene Veranstalter, die sich beteiligten und für 97 Aktionen zusammen 1351 Kinder begeistern konnten.

KJR-Geschäftsführer Guido Büttner betont die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements

„Ein fettes Dankeschön“, sagte KJR-Geschäftsführer Guido Büttner in augenzwinkerndem Jugendjargon und erzählte von seinem Einstieg in die kommunalen Ferienprogramme. „Vor elf Jahren hatten wir die Idee, das Ganze zu digitalisieren“, berichtete er, „das fanden nicht alle so toll“. Da aber die KJR-Verantwortlichen in der Digitalisierung die Zukunft sahen, lag es nahe, „sich die größte Gemeinde zu krallen“. Das war Karlshuld mit dem damaligen Bürgermeister Karl Seitle, der sich als Erster von Büttner begeistern ließ. Nachdem die digitale Organisation mit Karlshuld erfolgreich aufgebaut war, zogen die anderen Gemeinden nach. Büttner schloss mit einem Lob aufs Ehrenamt. „Ohne euch Ehrenamtliche gäbe es kein Ferienprogramm oder nur ein ganz, ganz kleines“, betonte er. Nachdem sich die Gäste am Büfett gestärkt hatten, unterhielt Markus Knoll, laut Lederer einer der wenigen aus Funk und Fernsehen (BR-Brettl-Spitzen) bekannten Karlshulder, mit seiner Ziach, Schunkelliedern und Witzen die fröhliche Runde.